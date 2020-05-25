Энергетика
Lenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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Политика
Законопроект о такси получил четвертый отрицательный отзыв в Кремле
Государственно-правовое управление президента в четвертый раз с отрицательным отзывом вернуло авторам законопроект, регулирующий отрасль такси.
Интерфакс 01:13
Общество
Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:20
Общество
Жители Бельгии подали иск против государства из-за карантина
В Бельгии около 40 граждан страны обратились в суд с коллективным иском против властей и персонально главы МВД Питера де Крема.
Росбалт вчера в 23:59
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Технологии
Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве
Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом
Pravda.Ru вчера в 02:08
Общество
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:01
Экономика
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики
В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление американского советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград кинжалом в сердце Европы, посоветовал США помолчать.
Lenta.ru вчера в 13:21
Технологии
Эксперты оценили уровень защиты корпоративных данных от атак хакеров
Эксперты Positive Technologies проанализировали данные 2019 года о защищенности корпоративных информационных систем 28 компаний от внешних нарушителей и пентеста .
Профиль вчера в 21:40
Здоровье
Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса
«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
Общество
Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40
Политика
Президент Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании.
Эхо Москвы 23 мая в 09:40
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Финансы
Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19
Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости 02:18
Общество
Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Мюллер рассказал изданию Tagesspiegel, что он предложил московским властям разместить в медицинских учреждениях Берлина зараженных коронавирусом пациентов из России.
Gazeta.SPb 01:34
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
Здоровье
Роспотребнадзор призвал отказаться от алкоголя в условиях пандемии
Крепкие алкогольные напитки не убивают коронавирус в организме, а, напротив, негативно влияют на иммунную систему, поэтому употреблять их нежелательно.
Известия вчера в 22:09
Здоровье
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:17