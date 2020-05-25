На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

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