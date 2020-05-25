Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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Цены на газ в Европе могут значительно упасть

Вести Подмосковья02:27

Аналитики предсказали отрицательные цены на газ в мире

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Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

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«Газпром» ждут отрицательные цены в Европе. СПГ из Катара наступает

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Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

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Трейдеры предрекают отрицательные цены на газ в Европе

News.ru00:02

Аналитики предрекли отрицательные цены на газ в Европе

Актуальные Новости01:55
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Законопроект о такси получил четвертый отрицательный отзыв в Кремле

Государственно-правовое управление президента в четвертый раз с отрицательным отзывом вернуло авторам законопроект, регулирующий отрасль такси.
Интерфакс 01:13
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В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Общество

Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей

Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:20
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Общество

Жители Бельгии подали иск против государства из-за карантина

В Бельгии около 40 граждан страны обратились в суд с коллективным иском против властей и персонально главы МВД Питера де Крема.
Росбалт вчера в 23:59
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Технологии

Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом

Pravda.Ru вчера в 02:08
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Общество

Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований

Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:01
Экономика

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать.
Коммерсантъ вчера в 17:52
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
29
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова рассказала о разговоре с сыном перед его смертью

7Дней.ру 01:00
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление американского советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград кинжалом в сердце Европы, посоветовал США помолчать.
Lenta.ru вчера в 13:21
1
Технологии

Эксперты оценили уровень защиты корпоративных данных от атак хакеров

Эксперты Positive Technologies проанализировали данные 2019 года о защищенности корпоративных информационных систем 28 компаний от внешних нарушителей и пентеста .
Профиль вчера в 21:40
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Здоровье

Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса

«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
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Общество

Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40
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Политика

Президент Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании.
Эхо Москвы 23 мая в 09:40
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
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Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Финансы

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости 02:18
Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
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Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
159
Общество

Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Мюллер рассказал изданию Tagesspiegel, что он предложил московским властям разместить в медицинских учреждениях Берлина зараженных коронавирусом пациентов из России.
Gazeta.SPb 01:34
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Происшествия

В больнице в Партизанске потушили пожар

Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
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Здоровье

Роспотребнадзор призвал отказаться от алкоголя в условиях пандемии

Крепкие алкогольные напитки не убивают коронавирус в организме, а, напротив, негативно влияют на иммунную систему, поэтому употреблять их нежелательно.
Известия вчера в 22:09
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:17
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