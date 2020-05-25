Энергетика
РБКАналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе
По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.
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Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
Общество
Где в Кузбассе за сутки выявили случаи коронавируса
Кемеровскую область продолжает лихорадить от коронавируса. На этой недели выявлено больше всего случаев заболевания — 67.
ВашГород.ру вчера в 00:42
Футбол
Переход Кантона в «МЮ» — лучший трансфер в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 21:30
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
Здоровье
Министр здравоохранения Красноярского края ушел на карантин
Роспотребнадзор определил круг контактных лиц – среди них оказался и министр здравоохранения Борис Немик.
ИА 1-Line вчера в 22:48
Здоровье
В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет
В Забайкальском крае на утро 25 мая подтверждены 879 случаев коронавируса, за сутки – 62. Об этом сообщает региональный оперштаб.
RuNews24.ru 00:42
Авто
Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6
Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor вчера в 11:13
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Следует заметить, что вышеуказанные учения в Баренцевом море действительно были свернуты ранее обозначенных сроков.
Военное дело вчера в 12:09
Экономика
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
РБК вчера в 23:00
Общество
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
Энергетика
Цены на нефть растут в понедельник утром
Нефтяные котировки повышается в начале торговой сессии в понедельник утром на мировом товарно-сырьевом рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:23
Здоровье
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
РИА Новости вчера в 02:52
Экономика
Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
ТАСС вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
71-летняя Поргина, как и многие звезды шоу-бизнеса, столкнулась с отсутствием денег во время пандемии COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Политика
Экс-депутат Рады назвала непобедимым союз России и Украины
Экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Россия непобедима в союзничестве с Украиной, поэтому ряд мировых политических центров влияния хочет "сделать Россию более податливой", а также "оторвать" Москву от Киева.
Газета.Ru вчера в 07:11
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Вести.Ru вчера в 14:40
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 23 мая в 07:07
Гаджеты
Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон
В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera вчера в 15:12
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС вчера в 10:32
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 05:10
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
10.00 часов – пройдет онлайн-марафон с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и учителями из регионов.
Orengrad.ru 23 мая в 09:34
Наука
В Аргентине заявили о суперраспространителях коронавируса
Ученый из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико заявил, что неравномерность заражения в разных странах зависит от наличия или отсутствия суперраспространителей, передающих большое количество вирусов соотечественникам, пишет газета Известия.
Аргументы и Факты вчера в 23:01