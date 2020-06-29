Экономика
РБКАналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд.
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с чего всё началось
В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд. К таким выводам пришел Центр современной электроники, рассказал РБК его глава Иван Покровский.РБК00:01
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В Китае назвали три недостатка россиянок
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
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В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
РИА Новости 01:29
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
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Известия 00:05
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
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Известия 02:16
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ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
Происшествия
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление.
РБК вчера в 15:32
Общество
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Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Происшествия
В Хакасии ураган разрушил балконы и кровли домов
Как сообщает пресс-служба правительства республики, стихия повалила деревья, в ряде районов провалился грунт, произошли подтопления придомовых территорий, протекли кровли и были разрушены балконы.
Российская газета 02:13
Политика
Штат Миссисипи может поменять флаг из-за символики южан
Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Экономика
Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян
Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости вчера в 09:23
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 27 июня в 10:56
Армия и оружие
США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет
Московский Комсомолец вчера в 04:31
Общество
Перечислены основные признаки готовящегося угона автомобиля
Другим признаком возможного готовящегося угона может быть «внезапно» незапертый автомобиль.
Профиль 02:42
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
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Московский Комсомолец вчера в 06:22
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Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Футбол
Сборная России отреагировала на гол Смолова в матче с «Барселоной»
Газета.Ru вчера в 02:38
Здоровье
В Челябинской области за выходные выявили 301 случай коронавируса
С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны из больниц 4058 пациента, 36 из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:21
Общество
В России начала работать новая единая информационная система ОСАГО
Новая система позволит централизованно собирать, хранить и обрабатывать информацию по обязательному автострахованию и гарантировать автовладельцам качество страховых данных, а ЦБ как регулятору — видеть полную статистику убыточности по направлению ОСАГО.
Агентство страховых новостей вчера в 09:04
Общество
Минкомсвязь решила создать на портале госуслуг окно для жалоб
Минкомсвязь подготовила законопроект, в соответствии с которым портал госуслуг станет единым электронным окном для обращений в органы власти, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:22
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15