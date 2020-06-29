Экономика
РБКАналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд. К таким выводам пришел Центр современной электроники, рассказал РБК его глава Иван Покровский.РБК00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Игры
Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Помимо стандартной версии игровой приставки на рынок выйдет и ее удешевленная версия.
Astera вчера в 04:39
Политика
Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»
В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Происшествия
Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Культуромания 02:18
Происшествия
СК проверит выдачу двух бюллетеней жительнице Вологды
В Вологде началась доследственная проверка по факту выдачи двух бюллетеней для голосования по Конституции жительнице города, члену территориального избиркома Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса.
Интерфакс 03:13
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Космос
Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты
Астрономы предположили, что в системе звезды GJ 887, расположенной всего в 11 световых годах от нас, есть три планеты, на двух из которых очень высокая температура, что отрицает наличие воды на них.
TV BRICS 26 июня в 14:35
Здоровье
Более 400 врачей заразились коронавирусом в Алтайском крае
Заболевшие выявлены в 68 медорганизациях С начала пандемии в Алтайском крае 412 сотрудников медицинских учреждений заразились коронавирусом.
АМИТЕЛ 03:56
Транспорт
«Автодор» объявил цену проезда по ЦКАД
Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня — длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе.
Вести.Ru 03:10
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
Газопровод «Северный поток-2» снова заставил НАТО нервничать
Экономика сегодня 00:31
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия вчера в 08:11
Общество
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Гаджеты
Плата ECS H410H6-M7 поддерживает процессоры Intel в исполнении LGA 1200
В ассортименте компании ECS появилась материнская плата H410H6-M7, подходящая для создания относительно компактных настольных компьютеров на аппаратной платформе Intel Core десятого поколения.
3DNews 01:50
Общество
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 4,3 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 51, до 4314, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:07
Шоу-бизнес
Дочке Заворотнюк сожгли волосы на Рублевке
ТВ Центр 03:57
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Общество
Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные.
ТК Звезда 01:08
Общество
В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы
Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:57