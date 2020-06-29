Экономика
РБКАналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд.
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В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд. К таким выводам пришел Центр современной электроники, рассказал РБК его глава Иван Покровский.РБК00:01
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Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
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С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
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В Сент-Луисе супруги-юристы отогнали толпу демонстрантов от своего дома, угрожая тем автоматом и пистолетом.
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Мишустин выделил 274,3 млрд руб. на выплаты семьям с детьми до 16 лет
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В Челябинской области за выходные выявили 301 случай коронавируса
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Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами
Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
Авто
Компания УАЗ опровергла закрытие проекта по созданию «Русского Прадо»
В гамме двигателей ожидается появление новых моторов, среди которых «атмосферник» объёмом 2,5 литра, 2 бензиновых турбодвигателя и турбодизель от Ford Transit.
CarsWeek.ru 03:54
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Происшествия
В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:51
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
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Экономика
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Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
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Минобороны развернуло многопрофильный госпиталь в Туве
«Министерством обороны Российской Федерации в г. Кызыл в республике Тыва развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 06:25
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В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв
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Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
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REGNUM 06:23
Общество
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Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращению в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
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В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
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Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
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ВладТайм вчера в 03:11