Экономика

РБКРБКАналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд.
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с чего всё началось

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд. К таким выводам пришел Центр современной электроники, рассказал РБК его глава Иван Покровский.
РБК00:01

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Предсказано существенное падение рынка электроники в России

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Эксперты предупредили о падении рынка электроники на 15%

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Рынку электроники спрогнозировали падение на 15%

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Аналитики оценили уровень сокращения рынка электроники в России

Smolnarod.ru01:53

Эксперт предрек падение рынка электроники на 15%

Компания03:27

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

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Политика

В ОСК заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца

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Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
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Политика

Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян

Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Ведомости 04:39
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Общество

Супруги из США отпугнули протестующих от своего дома, угрожая оружием

В Сент-Луисе супруги-юристы отогнали толпу демонстрантов от своего дома, угрожая тем автоматом и пистолетом.
Московский Комсомолец 06:28
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Общество

Мишустин выделил 274,3 млрд руб. на выплаты семьям с детьми до 16 лет

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РБК 04:56
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В Челябинской области за выходные выявили 301 случай коронавируса

С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны из больниц 4058 пациента, 36 из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:21
Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

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RuNews24.ru вчера в 10:01
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

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Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Политика

В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
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Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс 04:13
Авто

Компания УАЗ опровергла закрытие проекта по созданию «Русского Прадо»

В гамме двигателей ожидается появление новых моторов, среди которых «атмосферник» объёмом 2,5 литра, 2 бензиновых турбодвигателя и турбодизель от Ford Transit.
CarsWeek.ru 03:54
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Общество

РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
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Происшествия

В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:51
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
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Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
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Армия и оружие

Минобороны развернуло многопрофильный госпиталь в Туве

«Министерством обороны Российской Федерации в г. Кызыл в республике Тыва развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 06:25
Происшествия

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
ТАСС 06:45
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
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Происшествия

Защита Шамсутдинова планирует просить о суде присяжных

Газета.Ru 01:45
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращению в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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Общество

Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
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Общество

В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
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Шоу-бизнес

Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова

Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
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