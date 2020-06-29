Экономика

РБКРБКАналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд.
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с чего всё началось

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд. К таким выводам пришел Центр современной электроники, рассказал РБК его глава Иван Покровский.
РБК00:01

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Предсказано существенное падение рынка электроники в России

Росбалт04:33

Эксперт предрек падение рынка электроники на 15%

Компания03:27

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

РБК00:01

Рынку электроники спрогнозировали падение на 15%

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Аналитики оценили уровень сокращения рынка электроники в России

Smolnarod.ru01:53

Эксперты предупредили о падении рынка электроники на 15%

Коммерсантъ00:49

Аналитики прогнозируют падение продаж электроники на 15%

ИА Красная Весна02:34
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Газета.Ru 07:07
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Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
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Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
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Экономика

Власти России займут денег на дорогу в Китай

На прошлой неделе о более полном использовании инструмента бессрочных облигаций для инфраструктурных проектов заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:00
Экономика

Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
Ведомости 06:18
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
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Политика

Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
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Происшествия

Прокурор попросил освободить бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Прокурор попросил назначить для неё наказание в виде двух лет и трёх месяцев колонии общего режима и освободить от него, так как этот срок экс-бухгалтер провела в СИЗО и под домашним арестом.
REGNUM 08:15
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

О поездке в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь Волочкова рассказала в Instagram.
Вести.Ru 07:51
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Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
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Общество

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59
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Происшествия

Российский пенсионер учинил расправу над тремя внуками

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 67-летнего местного жителя, который учинил жестокую расправу над тремя внуками.
Lenta.ru 08:05
Экономика

Бизнес получит субсидии на приобретение средств дезинфекции

Размер субсидии составит первоначальные 15 тыс. руб. и текущие расходы, рассчитываемые по количеству работников в мае 2020 г – по 6,5 тыс. руб. на каждого.
Время МСК 26 июня в 11:13
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Происшествия

Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру вновь отложили

Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
ТАСС вчера в 21:53
Происшествия

Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру

Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.
РБК 03:11
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today 26 июня в 14:10
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 27 июня в 11:29
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Технологии

Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США

Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело 03:51
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