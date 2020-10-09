Аналитики предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото
После регистрации западной вакцины от COVID-19 мировые цены на золото, переживающие стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть. Об этом сообщает РИА "Новости". Цена золота с начала года выросла на 22%, превысив отметку в $2000 за унцию и установила в августе исторический рекорд в $2089,2.В источнике
С чего всё началось
Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото
Золото наряду с другими товарными активами в четвертом квартале продолжит терять в цене, если негативные тенденции в глобальной экономике возобладают и при этом общий спад не будет сопровождаться ростом инфляции, в то же время предупреждает Миронюк.
ПРАЙМ23:15
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