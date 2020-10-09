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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

После регистрации западной вакцины от COVID-19 мировые цены на золото, переживающие стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть. Об этом сообщает РИА "Новости". Цена золота с начала года выросла на 22%, превысив отметку в $2000 за унцию и установила в августе исторический рекорд в $2089,2.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото

Золото наряду с другими товарными активами в четвертом квартале продолжит терять в цене, если негативные тенденции в глобальной экономике возобладают и при этом общий спад не будет сопровождаться ростом инфляции, в то же время предупреждает Миронюк.
ПРАЙМ23:15
Подробнее о событии
ФедералПресс

Аналитики объяснили, как вакцина от COVID обрушит цены на золото

ФедералПресс02:46
Anews

Эксперты: западная вакцина от коронавируса может обрушить цены на золото

Anews01:53
ПРАЙМ

Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото

ПРАЙМ23:15
Комсомольская правда

Мировые цены на золото могут рухнуть, предупредили эксперты

Комсомольская правда00:58
Lenta.ru

Ценам на золото предрекли стремительное падение

Lenta.ru00:22
Газета.Ru

Аналитики предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

Газета.Ru23:41
Компания

Ценам на золото предрекли обрушение

Компания01:38

В Москве заработал сервис подачи данных о сотрудниках на удаленке

На портале mos.ru заработал специальный сервис, с помощью которого работодателям необходимо будет передавать столичным властям сведения о численности сотрудников, которые переведены на дистанционный режим работы.
РБК03:47

Дегтярев прокомментировал ситуацию с протестами в Хабаровске

Суд присяжных над экс-губернатором Сергеем Фургалом не будет проходить в Хабаровске в случае протестов из-за подсудимого, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, отвечая на вопрос хабаровчанки на первом заседании совещательного органа - Народного совета.
РИА Новости01:17

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил ТАССу, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
Ведомости02:11

Из-за теплой зимы мерзлота в Арктике в 2020 году таяла на 30% быстрее

Изображение взято с: pixnio.com Ученые из ТГУ исследовали образцы почвы в Ямало-Ненецком автономном округе и пришли к выводу, что из-за аномально теплых зимы и весны в этом году процесс таяния вечной мерзлоты усилился на 30%.
Актуальные Новости02:59

Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента

Неизвестный выдавал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании, сообщается на сайте законодательного органа королевства.
РИА Новостивчера в 15:36

Азербайджанка сравнила храм в Шуши с «сортиром» в эфире у Соловьёва

Во вчерашнем эфире ток-шоу «Соловьёв LIVE» азербайджанский политолог Саадат Кадырова назвала удары по храму Христа Всеспасителя в Шуши вполне оправданными, приведя в доказательство своей позиции слова Владимира Путина о террористах — «мочить в сортире».
Rusvesna.su03:19