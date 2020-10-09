Аналитики предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото
После регистрации западной вакцины от COVID-19 мировые цены на золото, переживающие стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть. Об этом сообщает РИА "Новости". Цена золота с начала года выросла на 22%, превысив отметку в $2000 за унцию и установила в августе исторический рекорд в $2089,2.В источнике
С чего всё началось
Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото
Пока мировая экономика справляется с эпидемией коронавируса, на фондовых рынках продолжается "золотая лихорадка": цена этого драгметалла с начала года выросла на 22%, преодолев планку в 2000 долларов за унцию и установив в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара.
ПРАЙМ23:15
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