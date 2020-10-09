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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

После регистрации западной вакцины от COVID-19 мировые цены на золото, переживающие стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть. Об этом сообщает РИА "Новости". Цена золота с начала года выросла на 22%, превысив отметку в $2000 за унцию и установила в августе исторический рекорд в $2089,2.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото

Пока мировая экономика справляется с эпидемией коронавируса, на фондовых рынках продолжается "золотая лихорадка": цена этого драгметалла с начала года выросла на 22%, преодолев планку в 2000 долларов за унцию и установив в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара.
ПРАЙМ23:15
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Телеканал 360°

Аналитики предупредили об обрушении цен на золото из-за вакцины от коронавируса

Телеканал 360°07:27
ФедералПресс

Аналитики объяснили, как вакцина от COVID обрушит цены на золото

ФедералПресс02:46
Lenta.ru

Ценам на золото предрекли стремительное падение

Lenta.ru00:22
Комсомольская правда

Мировые цены на золото могут рухнуть, предупредили эксперты

Комсомольская правда00:58
Anews

Эксперты: западная вакцина от коронавируса может обрушить цены на золото

Anews01:53
Газета.Ru

Аналитики предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

Газета.Ru23:41
ПРАЙМ

Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото

ПРАЙМ23:15

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