Коронавирус
ВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль
По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году. По итогам года показатель может быть минимум 1,43 млн тонн против 1,42 млн тонн годом ранее, ожидают там. По словам Леонова, предпосылок к росту отпускных цен на соль нет.
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с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
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