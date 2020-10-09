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Дни24
Дни24

Аналитики предупредили об обрушении мировых цен на золото

Аналитики предупредили, что грядет обрушение мировых цен на золото. Стоимость драгметалла может упасть на фоне коронавируса и экономического кризиса. Изображение взято с: wikimedia.org С января по октябрь стоимость золота выросла на 22% и достигла 2000 долларов за унцию.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото

Пока мировая экономика справляется с эпидемией коронавируса, на фондовых рынках продолжается "золотая лихорадка": цена этого драгметалла с начала года выросла на 22%, преодолев планку в 2000 долларов за унцию и установив в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара.
ПРАЙМ23:15
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ценам на золото предрекли стремительное падение

Lenta.ru00:22
ФедералПресс

Аналитики объяснили, как вакцина от COVID обрушит цены на золото

ФедералПресс02:46
Anews

Эксперты: западная вакцина от коронавируса может обрушить цены на золото

Anews01:53
Комсомольская правда

Мировые цены на золото могут рухнуть, предупредили эксперты

Комсомольская правда00:58
Телеканал 360°

Аналитики предупредили об обрушении цен на золото из-за вакцины от коронавируса

Телеканал 360°07:27
Газета.Ru

Аналитики предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

Газета.Ru23:41
ПРАЙМ

Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото

ПРАЙМ23:15

Вован и Лексус пообщались с датским парламентом от лица Тихановской

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.
РИА Новости10:29

National Interest: Спецназ США готовится к войне с Россией и Китаем

Как заявил недавно и.о. заместителя главы Пентагона по спецоперациям и локальным конфликтам Эзра Коэн, Минобороны США необходимо переключить внимание на соперничество и конкуренцию с другими великими державами.
Актуальные Новости11:14

Минобороны: очаги огня на складе боеприпасов под Рязанью ликвидированы

Рязань, 9 октября 2020, 18:34 — REGNUM Очаги возгорания на складе боеприпасов под Рязанью полностью ликвидированы, начаты работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры объектов, сообщил 9 октября журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
REGNUM11:34

Конкин попросил Бастрыкина завести дело об убийстве дочери

Заслуженный артист России Владимир Конкин написал председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо, в котором просит переквалифицировать дело о смерти своей дочери на убийство.
Газета.Ruвчера в 14:11