Аналитики предупредили, что грядет обрушение мировых цен на золото. Стоимость драгметалла может упасть на фоне коронавируса и экономического кризиса. Изображение взято с: wikimedia.org С января по октябрь стоимость золота выросла на 22% и достигла 2000 долларов за унцию.

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