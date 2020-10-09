Аналитики предупредили об обрушении мировых цен на золото
Аналитики предупредили, что грядет обрушение мировых цен на золото. Стоимость драгметалла может упасть на фоне коронавируса и экономического кризиса. Изображение взято с: wikimedia.org С января по октябрь стоимость золота выросла на 22% и достигла 2000 долларов за унцию.В источнике
С чего всё началось
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Пока мировая экономика справляется с эпидемией коронавируса, на фондовых рынках продолжается "золотая лихорадка": цена этого драгметалла с начала года выросла на 22%, преодолев планку в 2000 долларов за унцию и установив в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара.
ПРАЙМ23:15
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