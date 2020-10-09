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Дни24
Дни24

Аналитики предупредили об обрушении мировых цен на золото

Аналитики предупредили, что грядет обрушение мировых цен на золото. Стоимость драгметалла может упасть на фоне коронавируса и экономического кризиса. Изображение взято с: wikimedia.org С января по октябрь стоимость золота выросла на 22% и достигла 2000 долларов за унцию.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото

Пока мировая экономика справляется с эпидемией коронавируса, на фондовых рынках продолжается "золотая лихорадка": цена этого драгметалла с начала года выросла на 22%, преодолев планку в 2000 долларов за унцию и установив в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара.
ПРАЙМ23:15
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Телеканал 360°

Аналитики предупредили об обрушении цен на золото из-за вакцины от коронавируса

Телеканал 360°07:27
ФедералПресс

Аналитики объяснили, как вакцина от COVID обрушит цены на золото

ФедералПресс02:46
ПРАЙМ

Эксперты: регистрация западной вакцины от COVID угрожает ценам на золото

ПРАЙМ23:15
Комсомольская правда

Мировые цены на золото могут рухнуть, предупредили эксперты

Комсомольская правда00:58
Lenta.ru

Ценам на золото предрекли стремительное падение

Lenta.ru00:22
Газета.Ru

Аналитики предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

Газета.Ru23:41
Anews

Эксперты: западная вакцина от коронавируса может обрушить цены на золото

Anews01:53

В Мадриде и пригородах введен режим ЧП из-за коронавируса

Несмотря на требования национального правительства страны, региональные власти не стали издавать указы об особых мерах в Мадриде и пригородах, поэтому правительство сочло необходимым ввести режим ЧП, что позволяет продлить ограничения на передвижение в городе и между пригородами.
В Мадриде и пригородах введен режим ЧП из-за коронавируса
Коммерсантъ14:11

США планируют поставить Финляндии F-35 и боеприпасы на $27,2 млрд

США планируют поставить Финляндии истребители-бомбардировщики F-35, самолеты F/A-18E/F, а также боеприпасы к ним на общую сумму $27,2 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, отвечающее за поставки оружия.
Ведомости11:35

В Вологодской области мужчина принёс в полицию крокодила

Условно-досрочно освобожденный житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом, чтобы аргументировать свою просьбу разрешить ему переехать в Сочи, сообщает 9 октября пресс-служба регионального управления МВД России.
REGNUM14:15

Власти Китая запретили рейсы «Аэрофлота» в Шанхай

Управление гражданской авиации КНР на неделю запретило авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва – Шанхай из-за восьми случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 2 октября, следует из заявления правительства Шанхая.
ПРАЙМ09:36

Оператор «Северного потока-2» прервал молчание и ответил Польше

Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — прервал молчание и отреагировал на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, который оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода.
Lenta.ruвчера в 11:06

Второй за месяц регион вернул ограничения на въезд из-за коронавируса

Власти Орловской области с 12 октября возвращают заградительные посты на въездах в регион и на железнодорожных и автовокзалах Орла и Мценска, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ведомости11:49