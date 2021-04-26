Аналитики предупредили об угрозе обвала цены на нефть до $10
Стоимость нефти марки Brent может резко снизиться к 2050 году до $10 за баррель из-за перехода к «зеленой энергетике», сообщает издание «Известия» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Wood Mackenzie.В источнике
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Приближение конца: нефти пообещали $10 за баррель
Уже в этом году Brent может прибавить в цене еще порядка 10%. Однако в более отдаленной перспективе все выглядит не столь радужно: аналитики Wood Mackenzie пророчат Brent обвал до $10 за баррель после перехода к «зеленой» энергетике.
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