Уже в этом году Brent может прибавить в цене еще порядка 10%. Однако в более отдаленной перспективе все выглядит не столь радужно: аналитики Wood Mackenzie пророчат Brent обвал до $10 за баррель после перехода к «зеленой» энергетике.

Известия вчера в 17:02