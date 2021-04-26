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Аналитики предупредили об угрозе обвала цены на нефть до $10

Стоимость нефти марки Brent может резко снизиться к 2050 году до $10 за баррель из-за перехода к «зеленой энергетике», сообщает издание «Известия» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Wood Mackenzie.В источнике
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С чего всё началось

Приближение конца: нефти пообещали $10 за баррель

Уже в этом году Brent может прибавить в цене еще порядка 10%. Однако в более отдаленной перспективе все выглядит не столь радужно: аналитики Wood Mackenzie пророчат Brent обвал до $10 за баррель после перехода к «зеленой» энергетике.
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Эксперты в США прогнозируют падение стоимости нефти до $10 за баррель

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Американский производитель электромобилей Tesla за первый квартал получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 438 миллионов долларов, что примерно в 27 раз больше прошлогодней квартальной прибыли в 16 миллионов, следует из отчетности компании.
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ТАССвчера в 12:46

Финляндия запускает мегапроект в сфере новой энергетики

По оценкам руководителя исследований Петтери Лааксонена из Лаппеенрантского технологического университета, новый ветропарк сможет ежегодно производить около 30 тераватт-часов, что соответствует 45% производства электроэнергии в Финляндии по данным 2019 года.
РБК Санкт-Петербург02:52