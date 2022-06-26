Мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии коронавируса, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями российской военной операции на Украине, говорится в отчете Банка международных расчетов (BIS).
Аналитики отмечают, что мир испытал глубокий, «по своей сути стагфляционный» шок из-за повышения цен на сырье, нарушений в цепочках поставок и дефицита, вызванного боевыми действиями на территории Украины.
Политики по всему миру уже повысили процентные ставки, чтобы бороться с рекордной инфляцией, которая происходит в то же время, когда последствия российской спецоперации на Украине и карантина в Китае сказываются на глобальном росте.
"Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдем в состав своей большой Родины - Российской Федерации.