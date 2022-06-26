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Аналитики предупредили о риске «переломного момента» из-за роста инфляции

Мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии коронавируса, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями российской военной операции на Украине, говорится в отчете Банка международных расчетов (BIS).
РБК
Ведущие экономики мира близки к ситуации, когда высокий рост цен становится нормальным явлением, и инфляцию сложно взять под контроль и преодолеть, пишет
 Financial Times со ссылкой на документ.
РБК
Аналитики отмечают, что мир испытал глубокий, «по своей сути стагфляционный» шок из-за повышения цен на сырье, нарушений в цепочках поставок и дефицита, вызванного боевыми действиями на территории Украины.
РБК
Политики по всему миру уже повысили процентные ставки, чтобы бороться с рекордной инфляцией, которая происходит в то же время, когда последствия российской спецоперации на Украине и карантина в Китае сказываются на глобальном росте.
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