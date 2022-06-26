Мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии коронавируса, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями российской военной операции на Украине, говорится в отчете Банка международных расчетов (BIS).
Мир уже испытал глубокий «по своей сути стагфляционный» шок из-за повышения цен на сырьевые товары, перебоев в цепочках поставок и дефицита, вызванного «военной спецоперацией»* России на Украине, отмечается в докладе BIS.
Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Тыву в августе 2009 года.