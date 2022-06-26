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Аналитики предупредили о риске «переломного момента» из-за роста инфляции

Мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии коронавируса, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями российской военной операции на Украине, говорится в отчете Банка международных расчетов (BIS).
РБК
«Главное для центральных банков — действовать быстро и решительно, пока инфляция не укоренилась», — отметил генеральный директор BIS Агустин Карстенс.
Forbes
Мир уже испытал глубокий «по своей сути стагфляционный» шок из-за повышения цен на сырьевые товары, перебоев в цепочках поставок и дефицита, вызванного «военной спецоперацией»* России на Украине, отмечается в докладе BIS.
Forbes
По данным BIS, в этом году инфляция достигла максимума за многие десятилетия в США, Великобритании, европейских странах.
News.ru

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