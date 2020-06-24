Энергетика
ВладТаймАналитики прогнозируют дефицит нефти в Европе
Аналитики организации прогнозируют дефицит нефти в Европе, что может привести к резкому скачку потребительских цен. О выводах экспертов пишет The Guardian — авторы материала напоминают, что почти половина поставок нефти в ЕС происходит из стран бывшего СССР.
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Политика
На Украине заявили о подозрении Януковича и экс-министров в госизмене
Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.
RT на русском 12:01
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
Политика
Посол сообщил о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне
Статью президента Владимира Путина о Второй мировой войне, опубликованную в американском журнале National Interest, активно обсуждают в Германии.
РБК 12:29
Общество
Лукашенко не сдержал слез на параде Победы в Москве
Приехавший на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог сдержать слез.
Радио Комсомольская правда 09:59
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Происшествия
В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи
Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.
ТАСС 11:24
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Общество
В ЮВО дали оценку инциденту с Т-34 на параде в Севастополе
Ранее региональные СМИ, ссылаясь на зрителей парада, сообщили, что танк Т-34, который сохранился со времен Великой Отечественной войны и был отреставрирован специально к празднованию Дня Победы, не вписался в поворот и почти врезался в зрителей.
Газета.Ru 12:32
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России
Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Политика
Песков опроверг сообщения об отъезде Лукашенко сразу после парада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг в комментарии "Ведомостям" сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы.
РИА Новости 11:03
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина
Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Футбол
Юрист рассказал, как поднятие налогов повлияет на футболистов и клубы
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как поднятие налогов может отразиться на футболистах и клубах.
News.ru 11:33
Армия и оружие
В Нагорном Карабахе снова может начаться война
Аргументы недели 21 июня в 12:24
Общество
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
Экономика
Кудрин назвал актуальными предложенные Путиным корректировки НДФЛ
Новая корректировка налогов на доходы физических лиц, предложенная сегодня в ходе обращения к россиянам президентом страны Владимиром Путиным, является актуальной.
Life.ru вчера в 14:06
Общество
Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах на детей до 16 лет
В июне 10 тысяч рублей впервые получили родители детей от 3 до 16 лет. Выплаты получили более 19 миллионов семей.
Вологда.рф вчера в 10:52
Футбол
Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер
Газета.Ru 10:50
Политика
Доктор Мясников высказался о возобновлении полетов в Европу
Спикер Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, доктор Александр Мясников требует конкретики от правительства России по возобновлению полетов в Европу.
SM News 09:51
Общество
Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний.
РИА Новости 09:12
Культура
Автор «Игры престолов» анонсировал выход новой книги
Автор "Игры престолов" анонсировал выход новой книги Джордж Мартин заверяет, что шестая часть "Песни льда и пламени" близка к финалу.
Экспресс газета 10:21
Общество
Путин вручил государственные премии за 2019 год
После парада Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца вручил государственные премии.
Общественное телевидение России 08:57
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru вчера в 08:30
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.
Вечерняя Москва 11:15
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Экономика
В Госдуме назвали шаги по увеличению страховых пенсий в России
Увеличение пенсий в России, о котором говорится в проекте Минтруда по бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) недостаточно, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 23 июня.
Известия вчера в 06:08