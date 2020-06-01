Финансы

СтерлеградСтерлеградАналитики прогнозируют летнее укрепление курса рубля

Аналитик «Открытие Брокер» Антон Шабанов прогнозирует укрепление позиции рубля летом за счет двух параметров поддержки. Он оценил ситуацию на рынке валют и заявил, что главным фактором поддержки курса рубля являются цены на нефть.
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Аналитики прогнозируют летнее укрепление курса рубля

Стерлеград09:57

Эксперт назвал факторы укрепления рубля

ФАН02:38

Антон Шабанов назвал два фактора летнего укрепления рубля

Политика Сегоднявчера в 12:25

Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара

РИА Новости01:00

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

RT на русскомвчера в 11:48

Нефть, Китай и беспорядки: стали известны причины падения доллара

Московский Комсомолецвчера в 09:21

Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Экономика сегоднявчера в 06:40
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
98
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
1,2K
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
38
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
286
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
359
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
9,2K
Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
1
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
1,6K
Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фотографию после бани

Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
13
Общество

На Свердловскую область надвигаются заморозки

На территории Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом 2 июня сообщается на сайте регионального управления МЧС.
ИА Красная Весна 08:55
5
Экономика

В России придумали еще один способ поддержать бизнес

В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15
8
Здоровье

Почти 676 медиков заразились в Тульской области коронавирусом

296 врачей человек заразились вирусом. Всего в Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников.
Московский Комсомолец Тула 07:32
5
Здоровье

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

РИА Новости 08:34
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
1K
Авто

Новый BMW 4 Series полностью рассекретили

Салон не преподнёс каких-либо сюрпризов, он почти идентичен BMW 3 Series G20, с которым новинка разделяет платформу – CLAR.
CarsWeek.ru 08:55
6
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
27
Хоккей

Карпов и Каблуков стали хоккеистами «Металлурга»

Матч ТВ 07:43
1
Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

REGNUM 03:04
123
Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

Ведомости 06:22
110
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
150
Происшествия

Пассажир самолета Калининград-Москва устроил скандал и порвал паспорт

Пассажир устроил дебош на борту самолета Калининград – Москва.
РЕН ТВ вчера в 09:28
3
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
249
Автоспорт

Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
417
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
150
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
679
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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