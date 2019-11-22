Финансы
Газета.RuЭксперты предрекли рублю ослабление к Новому году
Большинство финансовых аналитиков, опрошенных принадлежащему Григорию Березкину РБК, считают, что курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 рублей за доллар. В свою очередь экономисты, опрошенные Bloomberg сообщили, курс доллара к концу декабря приблизится к отметке 64,18 рублей за доллар.
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с чего всё началось
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.РБКвчера в 22:00
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