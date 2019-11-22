Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.

с чего всё началось

Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Аналитики прогнозируют ослабление рубля к Новому году

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