Финансы
Подмосковье СегодняАналитики прогнозируют ослабление рубля к Новому году
Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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с чего всё началось
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.РБКвчера в 22:00
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