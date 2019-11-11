Общество
РЕН ТВАналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году
В свою очередь, в агентстве Content Review не исключают, что сотовая связь подорожает на 15-25%. Однако большинство россиян ощущают рост цен на связь уже сейчас. Порядка 74% россиян жалуются, что с начала года цены выросли на 10% и более.
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Происшествия
Водолазы завершили поиск тел на дне Мойки
Вести.Ru 09:55
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги
Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.
Газета.Ru 15:13
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru 16:33
Культура
В Эрмитаже под портретом Екатерины II обнаружили другую картину
В Эрмитаже, во время реставрации портрета Екатерины II художника Пьера Этьена Фалькон, под образом императрицы обнаружили другую картину.
Россия – Культура 08 ноября в 07:53
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБК 16:00
Политика
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о руководителе офиса президента Украины Андрее Богдане после его заявления о роли украинцев в "поднятии всего мира".
РИА Новости 17:15
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Авто
Двигатель V12 от Lamborghini выставлен на продажу за 2 млн рублей
В одной из досок объявлений опубликовали необычное предложение, согласно которому доступен в продаже двигатель Lamborghini V12.
Faktom 03:41
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Гаджеты
Gigabyte готовит видеокарту Radeon RX 5700 XT Aorus Edition
Компания Gigabyte обещает выпустить версию видеокарты RX 5700 в рамках линейки Aorus.
Игромания.ру 04:11
Наука
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу
После, в разные годы, учёные и политики подписывали международные соглашения об ограничении выбросов парниковых газов, однако это не помогло — выбросы углекислого газа продолжают расти, и климат Земли продолжает меняться не в лучшую для людей сторону.
Moi-portal.ru вчера в 07:39
Футбол
Ювентус — Милан 1:0
34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
Спорт-Экспресс 16:05
Кино
Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»
Газета.Ru 08 ноября в 03:04
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском 14:47
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Финансы
Еврооблигации поштучно
Бонды на любой кошелек В начале ноября Московская биржа уменьшила размер стандартного лота по отдельным выпускам еврооблигаций до одной ценной бумаги.
Коммерсантъ 06:00
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Общество
Правительство определило размеры пособий по безработице на 2020 год
Согласно документу, на пособия по безработице в 2020-2022 годах из государственного бюджета будет выделено по 54,3 миллиарда рублей.
Политическая Экспертиза 08 ноября в 17:27
Авто
Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
ToDay News Ufa 07:46
Общество
«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке
«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ 12:07
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели вчера в 07:07
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Происшествия
В Москве произошла массовая авария на Волгоградском проспекте
На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись несколько легковых автомобилей, в результате аварии пострадали два человека.
РБК 17:14
Футбол
Головин забил гол за «Монако» в игре с «Дижоном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличился забитым голом в матче чемпионата Франции.
Bobsoccer вчера в 14:45
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45