Экономика
RT на русскомАналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%
Услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%, передаёт РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Content Review. Эксперты связывают это с тем, что операторам предстоят расходы на реализацию пакета Яровой и закона об устойчивом Рунете.
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с чего всё началось
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.РИА Новости01:51
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