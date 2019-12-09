МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.

с чего всё началось

Услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%, передаёт РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Content Review. Эксперты связывают это с тем, что операторам предстоят расходы на реализацию пакета Яровой и закона об устойчивом Рунете.

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

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