Газета.RuАналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%.Экономика сегодняВ последний раз решение об увеличении показателя более чем на 1 процентный пункт принималось в 2014 году.ПРАЙМСтарший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин пояснил, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики объясняется высокой инфляцией.ПРАЙМФинансовые структуры, как ожидается, отреагируют на постановление регулятора повышением ставок по ипотеке, кредитам и депозитам на величину изменения ключевой.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНЦентральная Служба НовостейLife.ruЭкономика сегодняИзвестияDeita.ruiReactorТелеканал 360°С чего всё началосьБыстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.Известиявчера в 17:01Подробнее о событииАналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставкиТелеканал 360°00:30Резкий рост ключевой ставки ЦБ спрогнозировали аналитикиNews.ru19:02Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%ФАН17:24Эксперты ожидают рост ключевой ставки и повышения процентов по кредитамПРАЙМ18:37Банковские аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставкиURA.Ru17:51Эксперты предрекли скорый рост ключевой ставки в России сразу до 6,5% годовыхLife.ru18:59Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%Известиявчера в 17:01Показать ещёОценить35Поделиться