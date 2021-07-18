Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%

Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%.
Экономика сегодня
В последний раз решение об увеличении показателя более чем на 1 процентный пункт принималось в 2014 году.
ПРАЙМ
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин пояснил, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики объясняется высокой инфляцией.
ПРАЙМ
Финансовые структуры, как ожидается, отреагируют на постановление регулятора повышением ставок по ипотеке, кредитам и депозитам на величину изменения ключевой.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

Телеканал 360°00:30

Резкий рост ключевой ставки ЦБ спрогнозировали аналитики

News.ru19:02

Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%

ФАН17:24

Эксперты ожидают рост ключевой ставки и повышения процентов по кредитам

ПРАЙМ18:37

Банковские аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

URA.Ru17:51

Эксперты предрекли скорый рост ключевой ставки в России сразу до 6,5% годовых

Life.ru18:59

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Известиявчера в 17:01
Интересное