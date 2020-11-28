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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики прогнозируют рост ставок по ипотеке в России к концу 2020 года

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Аналитики считают, что к концу текущего года в России ставка по ипотеке может вырасти до 7,5%, а в первом квартале предстоящего года - до 7,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России ожидают роста ставок по ипотеке к концу года

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России к началу октября выросла до 7,32% с сентябрьских 7,16%. До этого стоимость кредитов снижалась с апреля 2019 года за исключением ее небольшого роста - на 0,1 процентного пункта в июне.
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