Аналитики прогнозируют рост ставок по ипотеке в России к концу 2020 года
Аналитики считают, что к концу текущего года в России ставка по ипотеке может вырасти до 7,5%, а в первом квартале предстоящего года - до 7,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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В России ожидают роста ставок по ипотеке к концу года
По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России к началу октября выросла до 7,32% с сентябрьских 7,16%. До этого стоимость кредитов снижалась с апреля 2019 года за исключением ее небольшого роста - на 0,1 процентного пункта в июне.
РИА Новостивчера в 00:03
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