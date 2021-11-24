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Аналитики прогнозируют уровень инфляции выше 8% к концу года

Наибольшую инфляцию спрогнозировали в НКР, Газпромбанке и РСХБ.
Известия
По итогам года в России ожидается рост индекса потребительских цен на уровне 8,2–8,3%, оценил старший управляющий директор НКР Александр Проклов.
Известия
Главными факторами усиления инфляции станут увеличение стоимости сырья и продовольствия, а также слабый рубль на фоне обострения геополитической ситуации, подчеркнули аналитики.
Известия
По пессимистичному прогнозу, уровень инфляции по итогам года составит 8,2-8,25%, по базовому – 8,05-8,1%, по оптимистичному – 7,64%, поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала "Россельхозбанка" Александр Фетисов.
РИА Томск

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