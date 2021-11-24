По пессимистичному прогнозу, уровень инфляции по итогам года составит 8,2-8,25%, по базовому – 8,05-8,1%, по оптимистичному – 7,64%, поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала "Россельхозбанка" Александр Фетисов.
Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор о сезонном дефиците препаратов от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо председателя ОПИ Олега Павлова надзорному ведомству.