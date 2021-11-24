По пессимистичному прогнозу, уровень инфляции по итогам года составит 8,2-8,25%, по базовому – 8,05-8,1%, по оптимистичному – 7,64%, поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала " Россельхозбанка " Александр Фетисов.