Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете. Данный сценарий развития ситуации является негативным.
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с чего всё началось

Аналитики описали сценарий с восстановлением экономики России к 2023 году

В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года. В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.
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Эксперты описали сценарии и сроки восстановления экономики России

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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

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В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
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Общество

Пик коронавируса в России спрогнозировала Скворцова

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране может выйти на пиковое плато примерно через две недели, сообщается на сайте РИА Новости.
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В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

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RT на русском вчера в 19:26
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Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
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Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

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69% россиян стали реже видеть пожилых родственников. 80% - вовсе стали реже выходить на улицу.
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Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева». 33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.
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Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

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Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

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Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

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Минниханов поручил усилить патрулирование городов Татарстана

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Минздрав назвал симптомы коронавируса

В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
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В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавируса

В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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