Экономика

Газета.RuГазета.RuАналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете. Данный сценарий развития ситуации является негативным.
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с чего всё началось

Экономисты допустили падение экономики России ниже уровня 2011 года

В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года. В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.
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Аналитики назвали срок восстановления экономики России

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Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

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Главный врач РКБ Башкирии, побывавшая за границей, рассказала, почему не ушла на самоизоляцию

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Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Калининградской области

За сутки в России скончались 18 пациентов с коронавирусом, а за весь период — 94 человека.
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Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
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ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
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Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме.
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ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов

По словам Аристова, ФССП предлагает на период пандемии коронавирусной инфекции — как минимум на ближайшие полгода — ввести мораторий на принудительное взыскание задолженностей с граждан и малого бизнеса.
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Набиуллина заявила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются

Цены на имбирь и лимоны нормализуются и не окажут влияния на уровень инфляции, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
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В России доказали эффективность препарата против коронавируса

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Максим Фадеев требует с Натальи Ионовой и ее мужа 26 миллионов рублей

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Кокорин вернет «Сочи» часть зарплаты

«По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат», — сказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.
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Авто

Стало известно, когда появится обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto

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Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору

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Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
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Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
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Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo

Как и текущая модель, новый Grand Cherokee будет предлагаться в заднеприводной и полноприводной версиях, а поскольку речь идет о Jeep, стоит ждать и «заряженное» исполнение Trailhawk.
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В Самарской области режим самоизоляции продлили на неделю

В документе указано, что режим самоизоляции в регионе продлят до воскресенья, 19 апреля.
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В УЕФА прокомментировали возможное сокращение городов-хозяев Евро-2020

В УЕФА прокомментировали появившуюся информацию о возможном сокращении городов, которые примут чемпионат Европы.
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Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
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