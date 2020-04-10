В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года. В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.

с чего всё началось

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете. Данный сценарий развития ситуации является негативным.

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

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