ВВП России упадет на 3,3, 8,8 или 11,3% в зависимости от сценария. Главный сценарный параметр — продолжительность возвращения различных секторов российской экономики к докризисным показателям. Прогноз Scope учитывает падение цен на нефть.

с чего всё началось

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете. Данный сценарий развития ситуации является негативным.

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

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