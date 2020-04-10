Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете. Данный сценарий развития ситуации является негативным.
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с чего всё началось

Экономисты допустили падение экономики России ниже уровня 2011 года

В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года. В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.
РБК01:00

Подробнее о событии

Озвучены сценарии восстановления экономики России после пандемии

Московский Комсомолец02:47

Эксперты описали сценарии и сроки восстановления экономики России

Известия03:08

Аналитики спрогнозировали сокращение ВВП России на 10–11%

Коммерсантъ03:08

Аналитики назвали срок восстановления экономики России

РИА Новости03:37

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Газета.Ru02:43

Назван срок восстановления экономики России

Lenta.ru01:45

Экономисты допустили падение экономики России ниже уровня 2011 года

РБК01:00
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия

В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Lenta.ru 04:45
Общество

В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции

Владельцев автомобилей, нарушивших режим самоизоляции, начнут штрафовать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:53
Общество

Генпрокуратура требует заблокировать фейки о пропусках в Москве

Сайты с фейковыми сообщениями будут заблокированы. Фейк-ньюс были обнаружены во время мониторинга интернета, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:17
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Наука

Ученый назвал причину массового вымирания на Земле

Пока живым существам удается приспособиться к изменениям климата, однако процесс следующего глобального вымирания уже начался, отмечает Гликсон.
ToDay News Ufa 07 апреля в 13:30
Общество

Путин пообещал доплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Пятый канал 08 апреля в 09:26
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса

Подавляющее большинство россиян из-за коронавируса COVID-19 стали реже выходить из дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Коммерсантъ 04:44
Общество

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:58
Общество

СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России

Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
REGNUM 04:19
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Авто

На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ 08 апреля в 11:33
Авто

Новые резервные названия для автомобилей запатентовал АвтоВАЗ

Компания АвтоВАЗ запатентовала порядка 20 резервных наименований для своих автомобилей. Эта информация размещена на сайте Роспатента.
iReactor вчера в 06:03
Хоккей

Малкин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Газета.Ru вчера в 20:30
Происшествия

Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве

Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:33
Происшествия

Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:28
Авто

Эксперт рассказал, как не ошибиться с покупкой автомобиля в кризис

Известный эксперт в сфере продаж автомобилей, Игорь Моржаретто рассказал, что делать россиянам, которые решили приобрести транспортно средство во время кризиса вызванного коронавирусом.
Что происходит 02:56
Политика

Путин распорядился создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Газета.Ru 04:13
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Авто

Haval заменит внедорожник Hover

Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
Автоновости дня вчера в 05:34
Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки

Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
REGNUM 03:50
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Авто

В Сети появились фото французской версии «Москвич-2141»

С 1990 по 1993 год в Западной Европе французским дилером Poch продавался «Москвич-2141» под названием Aleko 141 и Aleko 141 SL.
Тарантас Ньюс вчера в 12:16
Происшествия

В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья

Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.
Вести Воронеж 04:09
Наука

Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи

Индикатор вчера в 12:01
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
РИА Новости 04:33
Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Москва, 10 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.
REGNUM 00:12
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