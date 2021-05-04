Аналитики прогнозируют замедление российского рынка ипотеки и рост ставок
Фактический объем ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на 10% ниже рекордного показателя 2020 года, будет выдано около 1,4 млн ипотек на сумму 3,8-4 трлн рублей.В источнике
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Аналитики прогнозируют замедление российского рынка ипотеки и рост ставок
Прогноз по ипотечным ставкам Пока повышение ключевой ставки ЦБ РФ не отразилось на рынке жилья. Однако до конца года, с учетом возможного роста ключевой ставки, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на "вторичку" подняться до 9-10%, считают в "Открытие Research".
ТАСС20:06