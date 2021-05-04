Прогноз по ипотечным ставкам Пока повышение ключевой ставки ЦБ РФ не отразилось на рынке жилья. Однако до конца года, с учетом возможного роста ключевой ставки, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на "вторичку" подняться до 9-10%, считают в "Открытие Research".

ТАСС 20:06