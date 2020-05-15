Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun. Эксперты подсчитали, что состояние американского бизнесмена достигнет отметки в триллион долларов к 2026 году, когда тому исполнится 62 года.

Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире

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