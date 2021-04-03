Аналитики рассказали, насколько вырастут цены в апреле в России
Основным разгоняющим инфляцию фактором в апреле будут оставаться цены на продовольствие на мировых рынках, сходятся во мнении аналитики.В источнике
С чего всё началось
Аналитики рассказали, насколько вырастут цены в апреле в России
Глава Банка России в середине марта говорила, что годовая инфляция в России на тот момент находилась вблизи пиковых значений и начнет снижаться в апреле. При этом, по прогнозу ЦБ, возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% затянется и произойдет лишь в первой половине следующего года.
РИА Новости00:05