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РИА Новости

Аналитики рассказали, насколько вырастут цены в апреле в России

Основным разгоняющим инфляцию фактором в апреле будут оставаться цены на продовольствие на мировых рынках, сходятся во мнении аналитики.В источнике
РИА Новости
Московский Комсомолец
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С чего всё началось

Аналитики рассказали, насколько вырастут цены в апреле в России

Глава Банка России в середине марта говорила, что годовая инфляция в России на тот момент находилась вблизи пиковых значений и начнет снижаться в апреле. При этом, по прогнозу ЦБ, возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% затянется и произойдет лишь в первой половине следующего года.
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Московский Комсомолец08:08

Что случилось к этому часу, 3 апреля

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Аналитики предсказали уровень инфляции в России в 2021 году

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Аналитики рассказали, насколько вырастут цены в апреле в России

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