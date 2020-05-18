Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).

с чего всё началось

Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%. Об этом говорится в исследовании Газпромбанка, с которым ознакомились «Известия» в воскресенье, 17 мая.

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