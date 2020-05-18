Финансы
ИзвестияАналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты
Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%. Об этом говорится в исследовании Газпромбанка, с которым ознакомились «Известия» в воскресенье, 17 мая.
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с чего всё началось
Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).Известиявчера в 17:01
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Аналитики рассказали о мерах Центробанка по поддержке российского рубля
ИА Красная Веснавчера в 15:06
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