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Аналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%

Предновогодний ажиотаж способствовал росту средних цен на вторичное жилье на локальных рынках.
Коммерсантъ
В «Авито Недвижимости» аналогичную динамику в городах-миллионниках оценивают в 2% и 37% соответственно, до 80,2 тыс. руб. за 1 кв. м.
Коммерсантъ
В «Этажах» лидером среднемесячного роста цен называют Краснодар, где вторичное жилье относительно начала ноября подорожало почти на 5%, до 85,3 тыс. руб. в год.
Коммерсантъ
В городе наблюдается и самая заметная динамика по итогам года — показатель увеличился на 29,6%. Данные ЦИАН также свидетельствуют о том, что Краснодар стал лидером роста цен по итогам года, хотя за минувший месяц и аналитики отметили здесь небольшой спад.
Финмаркет

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