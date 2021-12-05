ВедомостиАналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%Компании в сфере недвижимости фиксируют рост цен на вторичное жилье в России — на 1-5% за последний месяц и 21-37% за год.ВедомостиСохраняющийся высокий уровень спроса, по мнению директора «Этажей» Ильдара Хусаинова, сейчас характерен для всех крупных городов.КоммерсантъРуководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов добавляет, что повышение цен на локальных рынках в декабре часто объясняется предновогодним ажиотажем.КоммерсантъДевелоперы и эксперты говорили в конце ноября, что ожидают ажиотажный спрос и рост цен на жилье перед Новым годом.ForbesЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникForbesПодробнее о событииАналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%Ведомости08:10Вторичное жилье дорожаетКоммерсантъ05:00Самое цитируемоеВ Петербурге цены на вторичное жилье продолжают растиПетербургский дневник07:06Жилье на вторичном рынке подорожало за месяц на 2%Forbes07:24В Москве за год стоимость вторичного жилья увеличилась почти на 18%ИА SM-News08:00Цены на серийное жилье в Риге продолжают растиSputnik Латвия2 декабря в 14:24Показать ещёОценить9Поделиться