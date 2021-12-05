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Аналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%

Компании в сфере недвижимости фиксируют рост цен на вторичное жилье в России — на 1-5% за последний месяц и 21-37% за год.
Ведомости
Сохраняющийся высокий уровень спроса, по мнению директора «Этажей» Ильдара Хусаинова, сейчас характерен для всех крупных городов.
Коммерсантъ
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов добавляет, что повышение цен на локальных рынках в декабре часто объясняется предновогодним ажиотажем.
Коммерсантъ
Девелоперы и эксперты говорили в конце ноября, что ожидают ажиотажный спрос и рост цен на жилье перед Новым годом.
Forbes

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Аналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%
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