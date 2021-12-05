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Аналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%

Предновогодний ажиотаж способствовал росту средних цен на вторичное жилье на локальных рынках.
Коммерсантъ
В «Этажах» лидером среднемесячного роста цен называют Краснодар, где вторичное жилье относительно начала ноября подорожало почти на 5%, до 85,3 тыс. руб. в год.
Коммерсантъ
В городе наблюдается и самая заметная динамика по итогам года — показатель увеличился на 29,6%. Данные ЦИАН также свидетельствуют о том, что Краснодар стал лидером роста цен по итогам года, хотя за минувший месяц и аналитики отметили здесь небольшой спад.
Коммерсантъ
Также цены на квартиры заметно растут в Омске, Самаре и Санкт-Петербурге.
Ведомости

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