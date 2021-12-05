В городе наблюдается и самая заметная динамика по итогам года — показатель увеличился на 29,6%. Данные ЦИАН также свидетельствуют о том, что Краснодар стал лидером роста цен по итогам года, хотя за минувший месяц и аналитики отметили здесь небольшой спад.