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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики: рубль за последние 30 лет ослаб в 40 тысяч раз

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1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. "Всего же за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997–1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз", - сказал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитики подсчитали обвал курса рубля после распада СССР

Рубль 30 лет назад перешел на коммерческий курс, и за это время стоимость американской валюты к нему выросла, без учета деноминации рубля 1997-1998 годов, более чем в 40 тысяч раз, а деноминированный рубль по отношению к доллару успел ослабнуть в 3,5 раза, подсчитали аналитики по просьбе РИА Новости.
РИА Новостивчера в 00:15
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Подсчитаны потери рубля к доллару за 30 лет

Телеканал 360°16:43
Газета.Ru

Аналитики: рубль за последние 30 лет ослаб в 40 тысяч раз

Газета.Ruвчера в 04:05
ПРАЙМ

Рубль ослаб в 40 тысяч раз со времен СССР

ПРАЙМвчера в 00:30
URA.Ru

Рубль за последние 30 лет подешевел в 40 тысяч раз

URA.Ruвчера в 02:02
Znak.com

Российский рубль за 30 лет ослаб в 40 000 раз, подсчитали аналитики

Znak.comвчера в 00:54
Московский Комсомолец

После распада СССР рубль упал к доллару в 40 000 раз

Московский Комсомолецвчера в 01:24
РИА Новости

Аналитики подсчитали обвал курса рубля после распада СССР

РИА Новостивчера в 00:15

Челябинская рок-группа «Шуга» выпускает первый альбом за 28 лет

Альбом из 11 треков представляет собой, по сути, сборник лучшего материала группы, включая как популярные (особенно в 90-е годы) композиции («Уроки чистописания», «Небо», «Объект мазохизма»), так и новые песни («Белый», «Моногамия», «Километры»).
Челябинская рок-группа «Шуга» выпускает первый альбом за 28 лет
Губерния (г. Челябинск)30 октября в 00:48

В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями у переболевших коронавирусом

Гендиректор ВОЗ отметил, что «очень важно, чтобы правительства признали наличие долгосрочных последствий COVID-19 и обеспечили доступ к услугам здравоохранения всем этим пациентам».
В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями у переболевших коронавирусом
Газета Кемерова30 октября в 13:03

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал два процента голосов, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,5%, кандидат от движения Unirea (Объединение) - чуть более одного процента голосов.
Интерфакс17:32

Чипирования не будет: за людьми следят через смартфоны чаще самые близкие

Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил, что большинство граждан не так интересны для спецслужб, как крупные преступники, поэтому чаще всего слежкой занимаются мошенники, близкие люди либо конкуренты.
Столица Свчера в 15:50

Фигурист Коляда победил на турнире Ice Star в Минске

Минск, 1 ноября 2020, 14:36 — REGNUM Победителем в индивидуальном разряде среди мужчин на турнире по фигурному катанию международного уровня Ice Star, проходящем в Минске, стал российский фигурист Михаил Коляда.
REGNUMвчера в 06:36

Трамп проведет 14 митингов за три дня до выборов

Вашингтон, 30 октября 2020, 22:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп примет участие в 14 предвыборных митингах за последние три дня до выборов 3 ноября, сообщила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
REGNUM30 октября в 14:50

На границе Белоруссии и России обнаружили ракетные комплексы, которых нет в вооружении республики

Специалисты объяснили, что это ракетные комплексы «Бастион», которых нет в вооружении республики и предположили, что военная техника принадлежит РФ.
Ореанда-Новостивчера в 02:23

Армения подтвердила готовность заменить российских военных американскими

Специалисты не исключают вероятности того, что Армения в конечном счёте может воспользоваться предложениями США о введении миротворцев в Карабах, окончательно заменив российских военных, особенно учитывая прозападную политику Армении в последние годы, однако, специалисты полагают, что вмешательство Вашингтона вряд ли приведёт к стабилизации ситуации в регионе.
Avia.proвчера в 03:59

Названы лучшие герои для режима Diretide 2020 в Dota 2

Стали известны герои с наивысшим процентом побед в режиме Diretide для Dota 2. Первое место списка занял Clinkz, которого выбрали в 105 тыс. матчах — винрейт персонажа составляет 71,2%. Статистику предоставил сайт Stratz.
CyberSport.ruвчера в 09:06

IVECO Capital предлагает особо выгодные условия при покупке в лизинг газовых тягачей IVECO Stralis NP до 31 декабря 2020 года

IVECO Capital совместно с IVECO предлагает перевозчикам специальное льготное финансирование на покупку магистральных седельных тягачей IVECO Stralis NP при оформлении договора лизинга в срок до 31 декабря 2020 года.
RBG30 октября в 06:58

В нескольких больницах Приморского края прекратили плановую госпитализацию

Из-за роста числа заразившихся COVID-19, внебольничной пневмонией и ОРВИ приостановили плановую госпитализацию в Краевой клинической больнице № 1, Владивостокских клинических больницах № 1 и № 2.
Амур.инфовчера в 20:40

Путин внес в Госдуму законопроект о статусе пожизненного сенатора для бывших президентов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации, который, в частности, предусматривает статус пожизненного сенатора для бывших президентов.
Телеканал RTVI31 октября в 10:24