1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. "Всего же за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997–1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз", - сказал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.

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