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Аналитики: рубль за последние 30 лет ослаб в 40 тысяч раз

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1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. "Всего же за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997–1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз", - сказал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитики подсчитали обвал курса рубля после распада СССР

Рубль 30 лет назад перешел на коммерческий курс, и за это время стоимость американской валюты к нему выросла, без учета деноминации рубля 1997-1998 годов, более чем в 40 тысяч раз, а деноминированный рубль по отношению к доллару успел ослабнуть в 3,5 раза, подсчитали аналитики по просьбе РИА Новости.
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