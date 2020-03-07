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Вести.RuАналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть
Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. Соглашение перестанет действовать с первого апреля. По прогнозам — в апреле за баррель будут давать чуть больше 40 долларов, а в мае цена может вырасти до 45.
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Экспортеры нефти не договорились о сокращении добычи: что будет с российской экономикой и рублем
Комсомольская правда06:43
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
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