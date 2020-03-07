Энергетика

Вести.RuВести.RuАналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. Соглашение перестанет действовать с первого апреля. По прогнозам — в апреле за баррель будут давать чуть больше 40 долларов, а в мае цена может вырасти до 45.
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Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Вести.Ru16:47

«Жест доброй воли»: названа неожиданная причина выхода России из ОПЕК+

Московский Комсомолец11:06

Прекращение существования сделки ОПЕК+ приведет к серьезному падению цен на нефть

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Экспортеры нефти не договорились о сокращении добычи: что будет с российской экономикой и рублем

Комсомольская правда06:43

Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+

REGNUM03:22
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Британские ВВС подняли в субботу истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter ВВС.
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Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов

Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов, который врач-диетолог Лидия Ионова составила для телеканала НТВ.
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Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
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В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве

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«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК

"Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на совладельца "Лукойла" Леонида Федуна.
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Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»

Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина.
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Пресс-служба «Милана» сообщила о прекращении сотрудничества с директором клуба Звонимиром Бобаном.
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Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
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Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Россиянка Камилла Валиева стала победительницей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
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Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер

Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

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В Париже прошла европейская премьера российского фильма об экспедиции на Антарктиду

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Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

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На заводе Мотор Сич обрушилась часть кирпичной конструкции

Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
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В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
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Александр Валентинович Новак
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Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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