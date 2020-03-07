Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. Соглашение перестанет действовать с первого апреля. По прогнозам — в апреле за баррель будут давать чуть больше 40 долларов, а в мае цена может вырасти до 45.

Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Общество Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.

Экономика В группе риска оказались 38 российских банков В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".

Биатлон Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Происшествия Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.

Армия и оружие Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142 Британские ВВС подняли в субботу истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter ВВС.

Общество Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.

Авто Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.

Культура В Париже прошла европейская премьера российского фильма об экспедиции на Антарктиду Европейская премьера картины, повествующей об истории российских исследований Антарктиды, состоялась в субботу вечером на Фестивале российского кино в Париже в рамках программы, посвященной проблемам экологии и климата в мире.

Общество Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.

Здоровье Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.