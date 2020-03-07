Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. Соглашение перестанет действовать с первого апреля. По прогнозам — в апреле за баррель будут давать чуть больше 40 долларов, а в мае цена может вырасти до 45.

Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Футбол Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром за всю историю топ-5 европейских лиг (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1). После сегодняшнего гола в ворота «Реала Сосьедад» в активе Месси 438 голов в 474 матчах.

Авто Volvo готовит к премьере два новых кроссовера Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на участников очередной конференции дилеров Volvo, которая недавно состоялась в американском городе Лас-Вегас, шведская марка готовит к премьере в обозримом будущем два абсолютно новых автомобиля.

Общество Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели мнением авторов статьи не согласились.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Хоккей Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ Одним из авторов заброшенных шайб "Брюинз" стал форвард Давид Пастрняк. Теперь на его счету 48 точных бросков.

Политика Путин выступил против идеи возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.

Происшествия ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.

Общество Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.