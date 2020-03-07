Энергетика

Вести.RuВести.RuАналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. Соглашение перестанет действовать с первого апреля. По прогнозам — в апреле за баррель будут давать чуть больше 40 долларов, а в мае цена может вырасти до 45.
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Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Вести.Ruвчера в 16:47

«Жест доброй воли»: названа неожиданная причина выхода России из ОПЕК+

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Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+

REGNUMвчера в 03:22
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В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
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В честь дня рождения спартаковцы организовали форварду традиционный праздничный «тоннель». Соболев также станцевал перед одноклубниками.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу

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Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
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В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
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