Энергетика
Вести.RuАналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть
Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. Соглашение перестанет действовать с первого апреля. По прогнозам — в апреле за баррель будут давать чуть больше 40 долларов, а в мае цена может вырасти до 45.
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«Жест доброй воли»: названа неожиданная причина выхода России из ОПЕК+
Московский Комсомолецвчера в 12:06
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