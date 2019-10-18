Общество
RT на русскомАналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Россияне в среднем потребляют в год на 20 яиц больше рекомендованной нормы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков Sberbank CIB. Специалисты пришли к выводу, что каждый житель России в среднем употребляет 280 яиц в год, что на 8% выше нормы.
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с чего всё началось
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).РБКвчера в 21:04
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