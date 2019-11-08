Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.

с чего всё началось

В 80% организаций применяют индивидуальный подход при принятии решений об изменении зарплаты. Кроме того, 82% компаний планируют пересмотреть зарплаты в ближайшие 12 месяцев. «Планируемый процент повышения заработных плат в среднем составил 6%», — добавили аналитики.

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Происшествия Нижегородский таксист избил пассажира до смерти Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.

Шоу-бизнес В Instagram Заворотнюк опубликовали снимки с мужем На странице в социальной сети Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали фотографии с её супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Авто АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.

Происшествия ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания двух жительниц Дагестана, подозреваемых в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Культура Вышел трейлер нового мультфильма Pixar «Душа» Pixar показала трейлер мультфильма "Душа". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Футбол Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити» Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Общество Производители молока попросили правительство помочь с навозом Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

Экономика ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.

Политика Лавров: РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности "Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", - заявил Лавров на полях Московской конференции по нераспространению.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Происшествия В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы В столице Среднего Урала удалось найти подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы.

Технологии Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк совместно с SberCloud представили самый мощный в России компьютер, получивший название Christofari, передаёт корреспондент "Газеты.Ru" с конференции AI Journey.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Происшествия Умер один из пострадавших в пожаре на нефтебазе в Новороссийске Один из пострадавших в пожаре на нефтебазе умер в городской больнице № 1 города Новороссийска.