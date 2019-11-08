Общество
РБКАналитики сообщили о росте фонда оплаты труда в России
В 80% организаций применяют индивидуальный подход при принятии решений об изменении зарплаты. Кроме того, 82% компаний планируют пересмотреть зарплаты в ближайшие 12 месяцев. «Планируемый процент повышения заработных плат в среднем составил 6%», — добавили аналитики.
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с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известиявчера в 16:01
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Авто
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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
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ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания двух жительниц Дагестана, подозреваемых в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Вышел трейлер нового мультфильма Pixar «Душа»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы
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Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер
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Газета.Ru 03:57
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Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
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В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
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Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
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Умер один из пострадавших в пожаре на нефтебазе в Новороссийске
Один из пострадавших в пожаре на нефтебазе умер в городской больнице № 1 города Новороссийска.
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Армия и оружие
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