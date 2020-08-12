Коронавирус
КоммерсантъАналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России
По их данным, падение прибыли стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.
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с чего всё началось
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте-мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.РБК17:00
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Ценность мировых лесных ресурсов составляет от 50 до 150 трлн долларов, и самый ценный ее компонент - та роль, которую леса играют в регулировании климата.
Российская газета вчера в 17:01
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Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Российские школьники с 1 сентября сядут за парты в школах.
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Подразделения силовых структур покинули Минск
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В настоящее время важнейшей мировой проблемой является заключение соглашения с Россией по ядерным вооружениям, считает президент США Дональд Трамп.
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Валдай, Новгородская область, 11 августа 2020, 17:52 — REGNUM Народный артист Александр Ширвиндт попал в дорожную аварию в городе Валдай Новгородской области.
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Адвокат Александр Почуев рассказал о том, как плохое самочувствие актера Михаила Ефремова может повлиять на суд.
Lenta.ru 21:04
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Ранее Путин сказал, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.
Mockva.ru 04:42
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Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
РИА Новости 22:08
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В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы
В ходе стрельбы у Белого дома пострадал сотрудник Секретной службы США. Полученные ранения не угрожают его жизни, подчеркнули врачи.
Российская газета вчера в 23:45
Армия и оружие
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
В интервью Fox News глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вывод американских войск из Германии соответсвует стратегии сдерживания России.
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На Сахалине после шторма на берегу обнаружили неизвестное существо
Туша неизвестного морского обитателя найдена после шторма на Сахалине на побережье Долинского района.
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
Употреблять алкоголь в день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя, так как возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
РИА Новости 21:08
Политика
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.
РИА Новости 13:33
Политика
Словакия высылает трех российских дипломатов
Словакия высылает трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
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Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусов «не противостоять милиции» и «не выходить на площади».
Ведомости 07:07
Общество
Названы отрасли с наивысшим риском увольнения сотрудников
Министерство труда перечислило отрасли, работники которых находятся под высоким риском увольнения.
Газета.Ru 21:07
Экономика
Лукашенко провёл совещание по проблемам пищепрома
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REGNUM 05:47
Политика
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США.
RT на русском 19:01
Общество
Экологи назвали итоги вылова горбуши на Сахалине худшими за 10 лет
Для наглядного примера экологи привели статистические данные вылова горбуши на Сахалине в предыдущие четные годы за аналогичный период (с 1 июня по 10-13 августа): в 2012 году сахалинские рыбаки выловили 49,3 тыс. тонн, в 2014 году - 33,3 тыс. тонн, в 2016 году - 30,5 тыс. тонн, 2018 году - 13,7 тыс. тонн.
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ФК «Краснодар» обыграл «Уфу» в матче первого тура РПЛ
ФК «Краснодар» обыграл «Уфу» в матче первого тура РПЛ.
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Космические силы США смогут вести наступательные операции
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Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет. Часть 2
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Космос
NASA: в сентябре 2020 года на Землю упадет гигантский астероид
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«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Пресс-служба казанского "Рубина" в своем официальном твиттер-аккаунте посмеялась над главным судьей матча РПЛ "Рубин" - "Локомотив" Сергеем Ивановым.
РИА Новости 17:14
Футбол
РФС отреагировал на инцидент с судьёй, которого избил Широков
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала инцидент, случившийся в матче любительских команд в Москве.
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Здоровье
ВОЗ составила рекомендации для реабилитации после COVID-19
Областной центр медицинской профилактики составил методичку с рекомендациями для самостоятельной реабилитации после коронавирусной инфекции.
НГС55 08 августа в 21:50