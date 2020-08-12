Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте-мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

с чего всё началось

По их данным, падение прибыли стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

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