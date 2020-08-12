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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

По их данным, падение прибыли стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля. Несмотря ни на что, в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев все-таки получил прибыль, отмечает FinExpertiza.
РБК17:00
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Lenta.ru

Стало известно о крупнейшем за 16 лет падении прибыли российского бизнеса

Lenta.ru23:42
Эхо Москвы

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы21:08
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Коммерсантъ21:59
Газета.Ru

Прибыль российского бизнеса понесла «катастрофический ущерб» весной 2020 года

Газета.Ru23:09
Телеканал 360°

Падение прибыли бизнеса в России показало 16-летний максимум

Телеканал 360°19:29
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

РБК17:00

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

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Росбалтвчера в 10:06
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