Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

По их данным, падение прибыли стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.