Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России
По их данным, падение прибыли стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.В источнике
С чего всё началось
Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля. Несмотря ни на что, в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев все-таки получил прибыль, отмечает FinExpertiza.
РБК17:00
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