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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

По их данным, падение прибыли стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля. Несмотря ни на что, в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев все-таки получил прибыль, отмечает FinExpertiza.
РБК17:00
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Lenta.ru

Стало известно о крупнейшем за 16 лет падении прибыли российского бизнеса

Lenta.ru23:42
Газета.Ru

Прибыль российского бизнеса понесла «катастрофический ущерб» весной 2020 года

Газета.Ru23:09
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
Эхо Москвы

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы21:08
Телеканал 360°

Падение прибыли бизнеса в России показало 16-летний максимум

Телеканал 360°19:29
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Коммерсантъ21:59
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

РБК17:00

В России сократилось число малых и средних предприятий

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за месяц на 7,6%, или на 461 900, следует из данных Единого реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой службой (ФНС).
Ведомостивчера в 04:25
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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В Госдуме поддержали идею открыть в Иркутске Суворовское училище

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Областная газета (г. Иркутск)21:56
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РБКвчера в 08:01
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Известия23:53
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