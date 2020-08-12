Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России
По их данным, падение прибыли стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.В источнике
С чего всё началось
Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Наибольший рост, сразу на 574% или почти в семь раз, показала Республика Алтай, что эксперты связывают с наплывом туристов из-за закрытия границ России.
РБК17:00
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