Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

ИА Красная Весна 6

По их данным, падение прибыли стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.