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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

По их данным, падение прибыли стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Наибольший рост, сразу на 574% или почти в семь раз, показала Республика Алтай, что эксперты связывают с наплывом туристов из-за закрытия границ России.
РБК17:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Коммерсантъ21:59
Московский Комсомолец Улан-Удэ

Бурятия попала в список лидеров по росту прибыли бизнеса

Московский Комсомолец Улан-Удэ21:16
Эхо Москвы

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы21:08
REGNUM

Падение прибыли бизнеса в России в 2020 году назвали «катастрофическим»

REGNUM20:03
Телеканал 360°

Падение прибыли бизнеса в России показало 16-летний максимум

Телеканал 360°19:29
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

РБК17:00

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Употреблять алкоголь в день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя, так как возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
РИА Новости21:08
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Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ruвчера в 08:21
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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