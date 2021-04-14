Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия

Аналитики сообщили о подорожании популярных направлений майского отдыха на 25%

Пакетные туры на популярные курорты в мае подорожали в среднем на 20–25% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные совместного исследования «Тинькофф Путешествий» и «Травелата», с которыми ознакомились «Известия». Заметнее всего подорожали путевки в Сочи — на 112%.В источнике
Известия
Общественная служба новостей
URA.Ru
ФедералПресс
С чего всё началось

Либо дорого: популярные направления майского отдыха выросли в цене на 25%

В мае 2021 года туристические путевки на курорты России и зарубежья в среднем подорожали на 20–25% по сравнению с маем 2019 года. Заметнее всех в цене выросла Абхазия — на 79%, а также Сочи — на 112%. Об этом свидетельствуют данные участников туротрасли, с которыми ознакомились «Известия».
Известия17:01

Подробнее о событии

Отдых на российском юге подорожал сильнее, чем туры в ОАЭ

ФедералПресс23:06

Популярные курорты на майские праздники подорожали на 20–25%

Общественная служба новостей20:40

«Известия»: популярные у россиян в майские праздники курорты выросли в цене на 20-25%

ТАСС20:13

Аналитики сообщили о подорожании популярных направлений майского отдыха на 25%

Известия20:54

Путевки на юг России подорожали на 112%

URA.Ru18:14
Интересное

Bloomberg узнал о возможном плане кабмина России по восстановлению экономики

Правительство России готовит новые меры для восстановления российской экономики после пандемии коронавируса с помощью использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), перераспределения средств с ряда проектов и доходов от повышения налогов.
Ведомостивчера в 06:02