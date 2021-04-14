Пакетные туры на популярные курорты в мае подорожали в среднем на 20–25% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные совместного исследования «Тинькофф Путешествий» и «Травелата», с которыми ознакомились «Известия». Заметнее всего подорожали путевки в Сочи — на 112%.

С чего всё началось Либо дорого: популярные направления майского отдыха выросли в цене на 25% В мае 2021 года туристические путевки на курорты России и зарубежья в среднем подорожали на 20–25% по сравнению с маем 2019 года. Заметнее всех в цене выросла Абхазия — на 79%, а также Сочи — на 112%. Об этом свидетельствуют данные участников туротрасли, с которыми ознакомились «Известия». Известия 17:01