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Известия

Аналитики сообщили о подорожании популярных направлений майского отдыха на 25%

Пакетные туры на популярные курорты в мае подорожали в среднем на 20–25% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные совместного исследования «Тинькофф Путешествий» и «Травелата», с которыми ознакомились «Известия». Заметнее всего подорожали путевки в Сочи — на 112%.В источнике
С чего всё началось

Либо дорого: популярные направления майского отдыха выросли в цене на 25%

В мае 2021 года туристические путевки на курорты России и зарубежья в среднем подорожали на 20–25% по сравнению с маем 2019 года. Заметнее всех в цене выросла Абхазия — на 79%, а также Сочи — на 112%. Об этом свидетельствуют данные участников туротрасли, с которыми ознакомились «Известия».
Известия17:01

Подробнее о событии

Популярные направления майского отдыха подорожали на 25%

БИЗНЕС Online02:38

Путевки на юг России подорожали на 112%

URA.Ru18:14

Отдых на российском юге подорожал сильнее, чем туры в ОАЭ

ФедералПресс23:06

Популярные курорты на майские праздники подорожали на 20–25%

Общественная служба новостей20:40

«Известия»: популярные у россиян в майские праздники курорты выросли в цене на 20-25%

ТАСС20:13

Аналитики сообщили о подорожании популярных направлений майского отдыха на 25%

Известия20:54

Туристические путевки в Сочи на май подорожали на 112%

Кубань 2400:03
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