«Рост ставок по ипотеке, постепенное сворачивание специальных программ по дополнительному субсидированию ставок банками и застройщиками стимулировали многих покупать как можно быстрее, пока "все" не подорожало»,— рассуждает он.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала "Россия-1", что ревакцинированные вакциной "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.
«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины», — отреагировали в МИД.