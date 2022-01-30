Будьте в Плюсе

Аналитики сообщили о росте цен на новостройки в России до 44%

В «ЦИАН.Аналитика» называют другие цифры: в январе текущего года «квадрат» в новостройке стоит 118,4 тыс. руб., что на 32% выше прошлогодних цен.
Ведомости
«Рост ставок по ипотеке, постепенное сворачивание специальных программ по дополнительному субсидированию ставок банками и застройщиками стимулировали многих покупать как можно быстрее, пока "все" не подорожало»,— рассуждает он.
Коммерсантъ
Однако рост цен на новостройки будет сдерживать растущий объем предложения.
URA.Ru
Эксперт рассчитывает на постепенную стабилизацию уровня цен на новостройки.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Риэлторы: недвижимость в России резко выросла в цене
URA.Ru05:47
Аналитики сообщили о росте цен на новостройки в России до 44%
Ведомости05:39
Новостройки нарастили бюджет
Коммерсантъ04:54
Показать все источники

Интересное

Девочка-подросток выпала с 22-го этажа на юге Москвы и выжила

Девочка выпала с 22 этажа жилого дома на юге Москвы и выжила, сообщил ТАСС источник в медицинских службах.
ТАСС02:33

Россияне устроили стихийный флешмоб против перекупщиков видеокарт

Цены доходили до 80 тысяч рублей. И возмущенные россияне устроили стихийный флешмоб.
Телеканал 360°вчера в 10:37

Глава МИД Британии Трасс подтвердила намерение Лондона ввести санкции против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе введёт санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.
RT на русском04:33

Глава МИД Франции предостерег Россию от вторжения на Украину и пригрозил последствиями

Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, сообщил в интервью Journal du dimanche министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
РБК03:40
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Фильм «Серебряные коньки» получил главный приз кинопремии «Золотой орёл»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России наградила мелодраму «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина главным призом кинопремии «Золотой орёл».
Канобу28 января в 14:58

Гинцбург: ревакцинированные «Спутником Лайт» на 100% защищены от «омикрона»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала "Россия-1", что ревакцинированные вакциной "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.
Газета.Ru05:43

В Ташкенте завели дело на посетительницу зоопарка, бросившую девочку в вольер к медведю

Прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении посетительницы Ташкентского зоопарка, бросившей трехлетнюю девочку в вольер к медведю.
Lenta.ruвчера в 19:31

В 85 лет умер народный артист Леонид Куравлев

В 85 лет умер народный артист России Леонид Куравлев, последние дни он находился в хосписе. О трагедии сообщил Первый канал 30 января.
Телепрограмма04:33

Yonhap: запущенная КНДР ракета в 16 раз превысила скорость звука

Максимальная скорость запущенной 30 января со стороны КНДР ракеты составила 16 чисел Маха.
Известия01:43

Украина назвала поручение о соцвыплатах жителям ДНР и ЛНР нарушением суверенитета страны

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины», — отреагировали в МИД.
Lenta.ru05:34